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«Краснодар» поздравил Кевина Ленини с рождением первенца

«Краснодар» поздравил Кевина Ленини с рождением первенца
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Пресс-служба «Краснодара» поздравила полузащитника команды Кевина Ленини с рождением дочери, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале.

«Самый счастливый день для Кевина! Он стал отцом! Поздравляем нашего полузащитника с этим радостным событием! Желаем Кевину, его супруге Жанинэ и малышке Жасмин крепкого здоровья и семейного благополучия», — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Ленини 28 лет, за чёрно-зелёных кабовердец выступает с осени 2022 года. В завершившемся сезоне Ленини провёл 34 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 3,5 млн.

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