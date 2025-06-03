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«Аль-Хиляль» определился с заменой Бруну Фернандешу, отказавшего клубу — Романо

«Аль-Хиляль» определился с заменой Бруну Фернандешу, отказавшего клубу — Романо
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Саудовский «Аль-Хиляль» заинтересован в приобретении 25-летнего бразильского полузащитника «Аталанты» Эдерсона, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, после того как полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отклонил предложение «Аль-Хиляля», руководство клуба установило контакт с окружением Эдерсона. Сообщается, что официальное предложение может последовать в ближайшее время.

В минувшем сезоне Эдерсон принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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