«Аль-Хиляль» определился с заменой Бруну Фернандешу, отказавшего клубу — Романо

Саудовский «Аль-Хиляль» заинтересован в приобретении 25-летнего бразильского полузащитника «Аталанты» Эдерсона, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, после того как полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отклонил предложение «Аль-Хиляля», руководство клуба установило контакт с окружением Эдерсона. Сообщается, что официальное предложение может последовать в ближайшее время.

В минувшем сезоне Эдерсон принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.