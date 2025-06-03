«Урал» объявил об уходе Ивана Чудина

Пресс-служба «Урала» на странице клуба в соцсетях объявила об уходе 35-летнего полузащитника Ивана Чудина. Стороны расстались по истечении срока контракта. Футболист выступал за екатеринбургский клуб менее года.

«Иван Чудин покидает ФК «Урал». Наш клуб не стал продлевать контракт с 35-летним полузащитником.

Иван пополнил состав «Урала» в июле 2024 года и провёл 20 матчей за оранжево-чёрных. Благодарим Ваню за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба клуба.

Ранее Чудин выступал за «Акрон», «Пари НН» и ряд других российских клубов. В составе «Урала» на его счету 20 матчей и один результативный пас.