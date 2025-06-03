Более 113 тыс. человек посетили День футбола в «Лужниках»

1 июня на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоялся День футбола — масштабный спортивный праздник, который объединил 800 любительских команд на более чем 45 полях. Всего праздник спорта посетили более 113 тыс. человек. Его кульминацией стал финальный матч Кубка России по футболу между «Ростовом» и ЦСКА. Победу в нём одержал московский клуб. Организатором мероприятия выступил Департамент спорта города Москвы при поддержке Российского футбольного союза.

В рамках фестиваля автограф-сессию провели двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Кристиан Пануччи, чемпион мира и Европы Давид Трезеге, лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба. С музыкальной программой выступили звёздные артисты, включая Zivert, SHAMAN, Romanovskaya (ex-CreamSoda), Galibri & Mavik, Чили, Антона Токарева, LYRIQ и Alika.

Фото: пресс-служба «Московского спорта»

Фестиваль не ограничился только «Лужниками»: в рамках проекта «Мой спортивный район» на 14 футбольных площадках тренеры научили всех желающих азам футбольного фристайла, а профессиональные игроки провели мастер-классы и автограф-сессии для участников. Кроме того, посетители площадок по всей столице смогли посоревноваться друг с другом в футбольных челленджах, сыграть в панна-футбол, сабсоккер и настольный футбол. Параллельно в 46 игровых зонах проекта посетители могли проверить свои знания футбола в специальной викторине и получить брендированные призы от организаторов.

Также во время Дня футбола прошёл московский финал легендарного детско-юношеского турнира «Кожаный мяч». Его инициатором в 1964 году был легендарный советский вратарь Лев Яшин.