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Игрок «ПСЖ» Эрнандес объяснил, почему Дембеле заслуживает выиграть «Золотой мяч»

Игрок «ПСЖ» Эрнандес объяснил, почему Дембеле заслуживает выиграть «Золотой мяч»
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Защитник «ПСЖ» и сборной Франции Лукас Эрнандес объяснил, почему вингер парижане Усман Дембеле заслуживает выиграть «Золотой мяч».

«Он забил много голов, он делал разницу на поле, но это не то, что нужно помнить о его сезоне. Вы должны были заметить, как он всегда помогал коллективу, как защищался в 16 м от чужой штрафной, как высоко прессинговал, чтобы вести всех за собой. Вот почему он заслуживает трофея», — приводит слова Эрнандеса Euro Foot.

Дембеле был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2024/2025. 28-летний форвард провёл в турнире 15 матчей, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. В финальной встрече с «Интером» (5:0) Дембеле записал на свой счёт два голевых паса. Всего в минувшем сезоне Усман забил 33 мяча и отдал 15 результативных передач.

По данным СМИ, основными претендентами на победу в номинации являются Рафинья Рафаэл Диас Беллоли («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Педри («Барселона») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

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