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Игорь Семшов предположил, будет ли успешен Валерий Карпин в «Динамо»

Игорь Семшов предположил, будет ли успешен Валерий Карпин в «Динамо»
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Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов считает, что Валерий Карпин сможет добиться успеха с бело-голубыми. Ранее появилась информация, что Карпин, возглавляющий сборную России с 2021 года, близок к назначению в «Динамо».

«Ростов» при Карпине играл в хороший футбол. В «Динамо» есть футболисты, с которыми можно ставить такой же хороший футбол. Есть качественные легионеры, крепкая команда. Правда, я думаю, что первый год уйдёт у Карпина на адаптацию. А в дальнейшем всё возможно», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Карпину 56 лет, он покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года, оставшись во главе сборной России. В мае пост главного тренера московского «Динамо» покинул Марцел Личка, его обязанности до конца сезона исполнял Ролан Гусев.

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