«Ростов» поздравил Андрея Лангвоича с днём свадьбы

Пресс-служба «Ростова» поздравила с днём свадьбы футболиста южного клуба Андрея Ланговича.

«Делимся с вами приятной новостью: Андрей Лангович женился. Церемония бракосочетания прошла у нашего воспитанника и его спутницы Евы!

Желаем ребятам бесконечного счастья, большой любви, ярких эмоций и незабываемых моментов! Посмотрите, какие красивые!" — написала пресс-служба ростовчан, прикрепив фото.

Ланговичу 21 год, он является выпускником академии «Ростова» и выступает за основную команду жёлто-синих с 2021-го. В этом сезоне молодой футболист провёл 33 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Андрея в € 3 млн.