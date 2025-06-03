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«Ростов» поздравил Андрея Лангвоича с днём свадьбы

«Ростов» поздравил Андрея Лангвоича с днём свадьбы
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Пресс-служба «Ростова» поздравила с днём свадьбы футболиста южного клуба Андрея Ланговича.

«Делимся с вами приятной новостью: Андрей Лангович женился. Церемония бракосочетания прошла у нашего воспитанника и его спутницы Евы!

Желаем ребятам бесконечного счастья, большой любви, ярких эмоций и незабываемых моментов! Посмотрите, какие красивые!" — написала пресс-служба ростовчан, прикрепив фото.

Ланговичу 21 год, он является выпускником академии «Ростова» и выступает за основную команду жёлто-синих с 2021-го. В этом сезоне молодой футболист провёл 33 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Андрея в € 3 млн.

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