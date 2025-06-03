Дмитрий Булыкин: Осипенко может привнести качество в игру «Динамо»

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе защитника «Ростова» Максима Осипенко в московское «Динамо».

«Для «Динамо» сейчас важно усилиться — всё-таки они перед собой ставят большие задачи на следующий сезон. «Ростову» ещё нужно понять, что делать в следующем сезоне. Если будут какие-то предложения, они будут продавать футболистов. Думаю, «Динамо» это обсуждает, особенно их интересуют защитники.

Что касается Осипенко, он может привнести качество в игру «Динамо». Важно учитывать, что он — российский футболист и игрок национальной команды. Конечно, для «Динамо» это хороший вариант», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.