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Дмитрий Булыкин: Осипенко может привнести качество в игру «Динамо»

Дмитрий Булыкин: Осипенко может привнести качество в игру «Динамо»
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе защитника «Ростова» Максима Осипенко в московское «Динамо».

«Для «Динамо» сейчас важно усилиться — всё-таки они перед собой ставят большие задачи на следующий сезон. «Ростову» ещё нужно понять, что делать в следующем сезоне. Если будут какие-то предложения, они будут продавать футболистов. Думаю, «Динамо» это обсуждает, особенно их интересуют защитники.

Что касается Осипенко, он может привнести качество в игру «Динамо». Важно учитывать, что он — российский футболист и игрок национальной команды. Конечно, для «Динамо» это хороший вариант», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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