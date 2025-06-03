Transfermarkt снизил рыночную стоимость голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил список изменений в рыночной стоимости футболистов, выступающих во французской Лиге 1. В числе прочих, свою новую стоимость получил российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов. 25-летний вратарь потерял € 2 млн от своей рыночной стоимости и сейчас оценивается в € 20 млн.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первом же сезоне в составе новой команды Сафонов стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции и обладателем Кубка страны. Всего в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и в семи матчах отыграл «на ноль».