Хвича Кварацхелия прибавил в стоимости на Transfermarkt

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату Франции. Новую оценку получил вингер «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Цена футболиста парижан поднялась на € 10 млн и теперь составляет € 90 млн.

Напомним, в завершившемся сезоне Кварацхелия забил семь голов и сделал пять результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ». Также на его счету пять голов и три результативных паса в 17 матчах Серии А за «Наполи».

К парижанам грузинский вингер присоединился зимой этого года и помог команде Луиса Энрике выиграть чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА.