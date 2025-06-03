Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хвича Кварацхелия прибавил в стоимости на Transfermarkt

Хвича Кварацхелия прибавил в стоимости на Transfermarkt
Комментарии

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату Франции. Новую оценку получил вингер «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Цена футболиста парижан поднялась на € 10 млн и теперь составляет € 90 млн.

Напомним, в завершившемся сезоне Кварацхелия забил семь голов и сделал пять результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ». Также на его счету пять голов и три результативных паса в 17 матчах Серии А за «Наполи».

К парижанам грузинский вингер присоединился зимой этого года и помог команде Луиса Энрике выиграть чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Юрий Сёмин заявил, что Хвича Кварацхелия в этом году будет претендовать на «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android