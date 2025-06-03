Кирьяков: «Ростов» не соответствовал амбициям Карпина, «Динамо» — другой уровень

Бывший форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков отреагировал на новость о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.

«Наверное, уже всем понятно, что Карпин будет в «Динамо». Ждут лишь окончания товарищеских матчей сборных, чтобы объявить о назначении официально. Руководство «Динамо» после Шварца, Йокановича и Лички решило попробовать российского специалиста. Посмотрим, что будет.

«Ростов» не соответствовал амбициям Карпина, а «Динамо» — это уже другой уровень. Это топ-клуб, борьба за высокие места и давление. Карпин — спартаковец, поэтому ждать будут сиюминутных результатов. По всей видимости, под Карпина уже начинают комплектовать состав. Осипенко переходит, Глебов уже там. Идёт работа под нового тренера», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.