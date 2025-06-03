«Факел», «Оренбург» и «Пари НН» исключены из РПЛ решением общего собрания клубов

Футбольные клубы «Факел», «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург» исключены из Российской Премьер-Лиги по решению общего собрания. В РПЛ приняты «Балтика», «Торпедо» и «Сочи». Ранее стало известно, что в новом сезоне РПЛ не сыграют и «Химки», однако решение о месте подмосковной команды будет принимать исполкомом РФС.

Напомним, напрямую из РПЛ вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Чемпионом страны по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит».

Мелбет Первую лигу выиграла «Балтика», второе место заняло «Торпедо».