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«Факел», «Оренбург» и «Пари НН» исключены из РПЛ решением общего собрания клубов

«Факел», «Оренбург» и «Пари НН» исключены из РПЛ решением общего собрания клубов
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Футбольные клубы «Факел», «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург» исключены из Российской Премьер-Лиги по решению общего собрания. В РПЛ приняты «Балтика», «Торпедо» и «Сочи». Ранее стало известно, что в новом сезоне РПЛ не сыграют и «Химки», однако решение о месте подмосковной команды будет принимать исполкомом РФС.

Напомним, напрямую из РПЛ вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Чемпионом страны по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит».

Мелбет Первую лигу выиграла «Балтика», второе место заняло «Торпедо».

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