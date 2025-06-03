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Нико Уильямс и «Атлетик» начали переговоры по продлению контракта — Джейкобс

Нико Уильямс и «Атлетик» начали переговоры по продлению контракта — Джейкобс
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Нападающий сборной Испании Нико Уильямс начал переговоры о продлении контракта с «Атлетиком» из Бильбао, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны обсуждают зарплату в размере € 10 млн, а сумма выкупа в контракте может быть увеличена, если сделка будет согласована. В Бильбао рассчитывают, что успеют продлить соглашение с футболистом до того, как претенденты на него активируют пункт о выкупе из нынешнего контракта, который составляет € 58 млн.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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