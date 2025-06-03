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Точилин: Карпин даст «Динамо» то, чего не хватало команде долгие годы

Точилин: Карпин даст «Динамо» то, чего не хватало команде долгие годы
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин считает, что Валерий Карпин будет успешен в московском «Динамо». Ранее появилась информация, что Карпин, возглавляющий сборную России с 2021 года, близок к назначению в столичный клуб.

«Думаю, руководство «Динамо»должно быть довольно, ведь они пригласили одного из сильнейших тренеров в чемпионате России, который к тому же возглавляет национальную команду. Теперь важно активно поработать на трансферном рынке, так как у многих игроков, включая легионеров, заканчиваются контракты.

Если клуб выполнит требования нового наставника, у Карпина будут все шансы создать боеспособный коллектив с уже сложившимся костяком. В прошлом сезоне было заметно, что команда готова к большим победам, но чего-то не доставало. Мне кажется, Карпин — как раз тот тренер, который способен привить ей уверенность и дух победителя, чего так не хватало долгие годы», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Баевичем.

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