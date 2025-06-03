Игорь Колыванов: есть все предпосылки, что с Карпиным «Динамо» будет прогрессировать

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на новости о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».

«Карпин уже достаточно опытный тренер. Он провёл хорошую работу в «Ростове» — была интересная и играющая команда. Я считаю, это достойная кандидатура. Есть все предпосылки, что с Карпиным «Динамо» будет прогрессировать.

Нужно усиливать две или три позиции. Середина поля и атака у команды неплохая, но в оборону нужно игроков, которые соответствуют уровню, чтобы бороться за самые высокие места. Что касается совмещения постов, мы пока не играем международные матчи. Карпин сам говорил, что в Ростове была тяжёлая логистика. В Москве будет попроще — всё под рукой», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.