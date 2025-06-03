Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» отреагировали на информацию об исключении клуба из РПЛ

В «Пари НН» отреагировали на информацию об исключении клуба из РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Пари НН» отреагировала на появившуюся информацию об исключении нижегородского клуба из Российской Премьер-Лиги, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале.

«Дорогие болельщики! В СМИ и медиа распространяется информация об исключении футбольного клуба «Пари НН» из числа участников РПЛ. Данная процедура обязательна и фиксирует спортивные итоги года. Решение о финальном составе участников на следующий сезон будет принято позднее. Ожидайте официальной информации», — сказано в сообщении пресс-службы нижегородцев.

Напомним, напрямую из РПЛ сезона-2024/2025 вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Чемпионом страны по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит».

Материалы по теме
«Факел», «Оренбург» и «Пари НН» исключены из РПЛ решением общего собрания клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android