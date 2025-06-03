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В «Пари НН» отреагировали на информацию об исключении клуба из РПЛ

Пресс-служба «Пари НН» отреагировала на появившуюся информацию об исключении нижегородского клуба из Российской Премьер-Лиги, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале.

«Дорогие болельщики! В СМИ и медиа распространяется информация об исключении футбольного клуба «Пари НН» из числа участников РПЛ. Данная процедура обязательна и фиксирует спортивные итоги года. Решение о финальном составе участников на следующий сезон будет принято позднее. Ожидайте официальной информации», — сказано в сообщении пресс-службы нижегородцев.

Напомним, напрямую из РПЛ сезона-2024/2025 вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Чемпионом страны по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит».