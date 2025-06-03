Денис Глушаков высказался о возможном приходе Валерия Карпина в «Динамо»

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо». Ранее сообщалось, что специалист будет совмещать должности в сборной России и на тренерском мостике бело-голубых.

«Карпин не будет отходить от своих идей после прихода в «Динамо». Я с ним работал еще в 2013 году и знаю все его принципы и требования. Он был другим человеком, но с той же харизмой и философией футбола. Как играл я опорника, так сейчас там играет Глебов и Шанталий. Всё то же самое», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол».