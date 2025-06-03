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Глушаков: сокращение РПЛ до 15 команд — самое плохое решение, пусть «Урал» играет

Глушаков: сокращение РПЛ до 15 команд — самое плохое решение, пусть «Урал» играет
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Известный российский экс-футболист Денис Глушаков высказался о возможном сокращении числа участников Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026 до 15 команд.

«Сокращение лиги до 15 команд — это самое плохое решение. Путаница будет, минус один тур. Тогда уж лучше «Урал» пусть играет. Город большой, стадион есть, они были недавно в Премьер-Лиге. У них была задача, им не повезло, они не вышли. И «Оренбург» запускайте. Я бы и «Черноморец» запустил, там любят футбол. Хотят если они в Краснодаре играть — пусть играют, им дадут стадион «Старт» или «Краснодар-2». Пустят электричку для болельщиков», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

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