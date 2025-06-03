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Денис Глушаков предположил, когда Игорь Акинфеев завершит карьеру

Денис Глушаков предположил, когда Игорь Акинфеев завершит карьеру
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Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков предположил, когда голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев завершит профессиональную карьеру. Акинфееву 39 лет, за ЦСКА он выступает с 2003-го.

«У нас с Игорем Акинфеевым был один тренер — Павел Григорьевич Коваль. Помню, как мы в детстве все вместе ездили на поезде в Севастополь, и мама с бабушкой давали нам пирожки. В Миллерово была остановка, и мы там кушали. Съедали тазик пирожков с компотом. Нам было по 11-12 лет. Потом мы в сборной вместе были. Игорь — спокойный, адекватный вратарь, профессионал своего дела.

У него уникальная карьера, это правда. Были и спады. После тяжёлого чемпионата мира 2014 года мы все его поддерживали, думали, что это его надломит и тяжело будет, но он справился. Он до сих пор хочет играть и получает удовольствие от футбола. Когда наступит психологическая усталость и он скажет «Всё, я не могу больше», тогда он и уйдёт», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

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