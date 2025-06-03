Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ни налить, ни отметить». Глушаков — о трофее за победу в РПЛ

«Ни налить, ни отметить». Глушаков — о трофее за победу в РПЛ
Комментарии

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков поделился мнением о современном трофее, который вручается за победу в РПЛ.

«Какой-то кубок придумали непонятный. Ни налить, ни порадоваться, ни отметить. Я думаю, что надо РФС придумать другой какой-то кубок. Вкус победы из кубка должен быть», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

«Краснодар» выиграл Российскую Премьер-Лигу впервые в истории, набрав 67 очков по итогам 30 туров. Ставший вторым «Зенит» заработал 66 очков. Замкнул тройку лидеров ЦСКА — 59 очков. Ранее на протяжении шести лет чемпионом России по футболу становился петербургский «Зенит».

Материалы по теме
Мусаев высказался о возможном уходе Сперцяна из «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android