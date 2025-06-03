«Ни налить, ни отметить». Глушаков — о трофее за победу в РПЛ

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков поделился мнением о современном трофее, который вручается за победу в РПЛ.

«Какой-то кубок придумали непонятный. Ни налить, ни порадоваться, ни отметить. Я думаю, что надо РФС придумать другой какой-то кубок. Вкус победы из кубка должен быть», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

«Краснодар» выиграл Российскую Премьер-Лигу впервые в истории, набрав 67 очков по итогам 30 туров. Ставший вторым «Зенит» заработал 66 очков. Замкнул тройку лидеров ЦСКА — 59 очков. Ранее на протяжении шести лет чемпионом России по футболу становился петербургский «Зенит».