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Клубы РПЛ высказали позицию, кто должен занять место «Химок» в высшем российском дивизионе

Клубы РПЛ высказали позицию, кто должен занять место «Химок» в высшем российском дивизионе
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Клубы Российской Премьер-Лиги на общем собрании сформировали позицию относительно того, кто должен занять место «Химок», не получивших лицензию РФС-1, в высшем российском дивизионе.

«Клубы Мир РПЛ, согласно Регламенту и запросу РФС, на общем собрании сформировали позицию относительно того, кто должен занять место ФК «Химки», не получившего лицензию РФС-1. Большинством голосов с учётом спортивных итогов сезона-2024/2025 Исполкому РФС рекомендовано рассмотреть кандидатуру футбольного клуба «Пари НН». Мнение РПЛ будет учитываться при принятии финального решения Исполкомом РФС», — сказано в заявлении РПЛ, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.

Напомним, напрямую из РПЛ вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Чемпионом страны по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Мелбет Первую лигу выиграла «Балтика», второе место заняло «Торпедо».

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