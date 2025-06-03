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«Челси» начал переговоры с «Миланом» по трансферу Меньяна — Романо

«Челси» начал переговоры с «Миланом» по трансферу Меньяна — Романо
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Лондонский «Челси» начал переговоры с «Миланом» по трансферу 29-летнего голкипера сборной Франции Мика Меньяна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Отмечается, что Меньян всегда был на первом месте в списке интересов «синих».

В прошедшем сезоне Меньян принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в 15 из которых он отыграл «на ноль». Всего француз пропустил 59 голов. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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