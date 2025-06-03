Гаранин — о «Химках»: президент в шоколаде дома сидит, а люди остались с нулём

Бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отреагировал на исключение подмосковных «Химок» из числа участников розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Перед каждым сезоном гарантийные письма предоставляют, президент их подписывает. Какая-то ответственность всё равно должна идти. Сейчас команды нет, президент в шоколаде дома сидит, а люди остались с нулём. Но футболистам, наверное, полегче, чем простым работягам — водителям, уборщицам», — сказал Гаранин в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице.