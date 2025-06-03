«Пари НН» поблагодарил клубы РПЛ за выбор в качестве замены «Химок»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил клубы Российской Премьер-Лиги за выбор нижегородского клуба в качестве замены «Химок» в РПЛ.

— Мы благодарны нашим партнёрам по РПЛ за поддержку. Окончательное решение — за РФС, оно будет приниматься на исполкоме. Однозначно сейчас сказать ничего нельзя.

— Но ваши ожидания — позитивные?

— Может произойти что угодно. Это футбол, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, напрямую из РПЛ вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Однако из-за провала с лицензированием у подмосковных «Химок», нижегородцы могут остаться в РПЛ.