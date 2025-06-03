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«Грустно очень». Гаранин — о «Черноморце», не прошедшем лицензирование для РПЛ

«Грустно очень». Гаранин — о «Черноморце», не прошедшем лицензирование для РПЛ
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Бывший главный тренер «Черноморца» Вадим Гаранин высказался о недопуске клуба в стыковые матчи за право выхода в РПЛ. Ранее «Черноморец» не получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 из-за проблем со стадионом.

«Черноморец», не прошедший лицензирование, не хочется сравнивать с «Тамбовом». Президент Сергей Шишкарёв отвечает за свои слова, он свои деньги, в отличие от «Тамбова», вкладывает. Регион футбольнейший, это не «Тамбов», при всём уважении. Для человека, который столько вложил и вкладывает, это будет проблема колоссальная. Мы вспоминаем Оренбург, где на стадионе достроили трибуны, где никто не сидит, но добились нужной вместимости. В Новороссийске стадион очень футбольный, туда так комфортно приходить. Грустно очень», — сказал Гаранин в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

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