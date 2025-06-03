«Уж извините». Черчесов рассказал, за кого будет болеть в матче Беларусь — Казахстан

Известный российский тренер Станислав Черчесов рассказал, за кого будет болеть в товарищеском матче сборных Беларуси и Казахстана. Специалист сделал выбор в пользу казахстанской сборной, которую в своё время тренировал. Игра пройдёт 5 июня.

«Когда играют разные по силе сборные, всё зависит от того, в каком состоянии приедут лидеры. Это не клуб, где ты постоянно имеешь влияние на игроков. Иногда на один сбор они приедут в хорошем состоянии, а на другой — в не очень. Поэтому сложно сказать, кто фаворит, соперники равные. Белорусы, уж извините, но буду болеть за Казахстан. Кого могу отметить из белорусов? Не хотел бы никого выделять, потому что это дополнительные проблемы тренерам создаёт. Когда кого-то хвалишь, никогда не знаешь, как игроки на это отреагируют. Хочется, чтобы просто вышел хороший матч, чтобы оба тренера получили максимум информации. В отборочных играх и белорусы и казахи выглядели боеспособными командами», — приводит слова Черчесова Legalbet.