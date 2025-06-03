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Гаранин назвал условие, при котором Альба не войдёт в штаб Карпина в «Динамо»

Гаранин назвал условие, при котором Альба не войдёт в штаб Карпина в «Динамо»
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Российский тренер Вадим Гаранин назвал условие, при котором главный тренер «Ростова» Джонатан Альба не войдёт в штаб Валерия Карпина в московском «Динамо». Напомним, Альба был утверждён в должности главного тренера «Ростова» после ухода из клуба Карпина.

«Если у Альбы будет возможность остаться главным тренером в «Ростове» — он не уйдёт к Карпину. Идеи у него остались такие же, как у Валерия Георгиевича. Для него было важно показать свою харизму через результат, через кубок — победить, чтобы к нему относились так же, как к Карпину, в каком-то виде игроки», — сказал Гаранин в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

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