Глава РПЛ Алаев рассказал, как принималось решение оставить «Пари НН» в лиге

Глава РПЛ Александр Алаев рассказал, как принималось решение предложить исполкому РФС оставить «Пари НН» в лиге. Напомним, напрямую из РПЛ вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Однако из-за провала с лицензированием у подмосковных «Химок», нижегородцы могут остаться в РПЛ.

«Сегодня ситуация форс-мажорная в связи с неполучением лицензирования «Химками». Процедура была следующая: сначала мы исключили четыре клуба из РПЛ, три из которых потеряли по спортивному принципу. Я им пожелал вернуть скорее «Факел», «Оренбург» и «Пари НН». Исключили «Химки» из-за неполучения лицензии. Потом включили «Балтику», «Торпедо» и «Сочи». Нас стало 15.

Если клуб не получает лицензию, то РПЛ и РФС принимают решение. Всё определяет общее собрание. Мы внесли в эту повестку. Большинством мы сошлись. Однозначной трактовки в регламенте нет. По смыслу: тот, кто выше, и должен остаться. Мне не нравится этот пункт регламента. Обидно, что такой хороший сезон был смазан стыковыми играми и неопределённостью. Всех ситуаций в регламенте не учтёшь. Мы работаем над этим уже.

Моя позиция была другая. Я предлагал РФС поменять его — «Химки» в случае неполучения лицензии опускались бы на 16-е место. «Оренбург» и «Ахмат» играли бы стыковые матчи. Когда обсуждали, решили действовать по регламенту. За явным большинством — принято решение в пользу «Пари НН». Коллеги из РФС ждут позицию ФНЛ. На бюро исполкома будет принято решение», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.