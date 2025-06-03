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Гаранин: Карпин для «Динамо» и для Тюкавина — это хороший выбор

Гаранин: Карпин для «Динамо» и для Тюкавина — это хороший выбор
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Российский тренер Вадим Гаранин считает, что Валерий Карпин сможет добиться успеха с московским «Динамо». Ранее появилась информация, что Карпин, возглавляющий сборную России с 2021 года, близок к назначению в столичный клуб.

«Карпин для «Динамо» и для Тюкавина — это хороший выбор. Это современный футбол, в который играет весь мир. Умеют выступать индивидуально, под давлением, когда надо сохранить, когда надо заставить соперника бегать без мяча, когда надо — прессинговать высоко», — сказал Гаранин в выпуске YouTube-канала «Родной футбол».

Карпину 56 лет, он покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года, оставшись во главе сборной России.

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