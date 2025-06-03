Алаев: нет фактов, что матч «Сочи» — «Пари НН» носил неспортивный характер

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о характере стыковых матчей «Сочи» и «Пари НН» за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне. Нижегородцы уступили по сумме двух матчей со счётом 3:4.

«Смотрел все матчи. Гипотезы выдвигать не буду. Фактов, что матч «Сочи» — «Пари НН» носил неспортивный характер, нет. Когда у футболистов сидит в голове план Б, то это влияет. Подозревать никого не хочу», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, напрямую из РПЛ вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Однако из-за провала с лицензированием у подмосковных «Химок» нижегородцы могут остаться в РПЛ.