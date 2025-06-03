Алаев: нет фактов, что матч «Сочи» — «Пари НН» носил неспортивный характер
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о характере стыковых матчей «Сочи» и «Пари НН» за право выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне. Нижегородцы уступили по сумме двух матчей со счётом 3:4.
Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Заика – 21' 0:2 Крамарич – 45+4' 0:3 Крамарич – 45+7' 1:3 Босельи – 84'
«Смотрел все матчи. Гипотезы выдвигать не буду. Фактов, что матч «Сочи» — «Пари НН» носил неспортивный характер, нет. Когда у футболистов сидит в голове план Б, то это влияет. Подозревать никого не хочу», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, напрямую из РПЛ вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Однако из-за провала с лицензированием у подмосковных «Химок» нижегородцы могут остаться в РПЛ.
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