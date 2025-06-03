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Глава РПЛ Алаев: у Исполкома есть полномочия внести изменения в действующий регламент

Глава РПЛ Алаев: у Исполкома есть полномочия внести изменения в действующий регламент
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что у Исполкома есть полномочия внести изменения в действующий регламент лиги.

«Внести изменения в действующий регламент можно. У исполкома есть такие полномочия. Есть реальность в виде сроков. Невозможность сдвинуть итоговую информацию по лицензированию стала причиной неизменения регламента», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, напрямую из РПЛ сезона-2024/2025 вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Чемпионом страны по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Мелбет Первую лигу выиграла «Балтика», второе место заняло «Торпедо».

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