Глава РПЛ Алаев: у Исполкома есть полномочия внести изменения в действующий регламент

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что у Исполкома есть полномочия внести изменения в действующий регламент лиги.

«Внести изменения в действующий регламент можно. У исполкома есть такие полномочия. Есть реальность в виде сроков. Невозможность сдвинуть итоговую информацию по лицензированию стала причиной неизменения регламента», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, напрямую из РПЛ сезона-2024/2025 вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Чемпионом страны по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Мелбет Первую лигу выиграла «Балтика», второе место заняло «Торпедо».