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Глава РПЛ рассказал, с кем из «Химок» было общение по ситуации с лицензированием клуба

Глава РПЛ рассказал, с кем из «Химок» было общение по ситуации с лицензированием клуба
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, с кем из руководства подмосковных «Химок» проходило общение по ситуации с лицензированием клуба. Ранее подмосковный клуб был исключён из числа участников розыгрыша РПЛ сезона-2025/2026.

«В рамках лицензирования общались с Садыговым, Бреховым и исполнительным директором. С Поляцкиным не общались», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице.

Напомним, напрямую из РПЛ сезона-2024/2025 вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Чемпионом страны по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Мелбет Первую лигу выиграла «Балтика», второе место заняло «Торпедо».

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