Глава РПЛ Алаев предложил изменить регламент лиги после ситуации с «Химками»

Президент РПЛ Александр Алаев предложил изменить регламент чемпионата России по футболу после ситуации с «Химками». Клуб сохранил прописку в РПЛ по спортивному принципу, однако из-за финансовых проблем и угрозы банкротства не получил лицензию на следующий сезон. В связи с этим «Химки» исключены из Премьер-Лиги.

«Если команда не получает лицензию на будущий сезон, то она опускается на 16-е место. Даже если она на первом-втором месте. Неправильно, что чиновниками принимаются решения в кабинетах. Всё это произошло из-за ситуации с «Химками», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.