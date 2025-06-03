Глава РПЛ Алаев остался недоволен судейством в стыковых матчах «Ахмата» с «Уралом»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что остался недоволен судейством в стыковых встречах «Ахмата» с «Уралом». В двухматчевом противостоянии победу одержал «Ахмат» и сохранил за собой место в РПЛ.

«На тему судейства меня не вытащите (улыбается). Мне судейство в этих матчах не понравилось», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, напрямую из РПЛ сезона-2024/2025 вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Чемпионом страны по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Мелбет Первую лигу выиграла «Балтика», второе место заняло «Торпедо».