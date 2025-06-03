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Глава РПЛ Алаев высказался о получении «Химками» временной лицензии

Глава РПЛ Алаев высказался о получении «Химками» временной лицензии
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о получении «Химками» временной лицензии для участия в высшей лиге. Ранее подмосковный клуб был исключён из числа участников розыгрыша РПЛ сезона-2025/2026.

«В какой-то момент «Химки» активно включились и начали работать. Чувствовалось, что есть возможность. Потом всё это остановилось, и лицензию они не получили», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице.

Напомним, напрямую из РПЛ сезона-2024/2025 вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Чемпионом страны по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Мелбет Первую лигу выиграла «Балтика», второе место заняло «Торпедо».

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