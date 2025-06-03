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Алаев: остался осадок от стыковых матчей, но не верю в кулуарные игры

Алаев: остался осадок от стыковых матчей, но не верю в кулуарные игры
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался по итогам стыковых матчей «Пари НН» и «Сочи» (3:4 по сумме двух встреч). Напомним, напрямую из РПЛ вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Однако из-за провала с лицензированием у подмосковных «Химок», нижегородцы могут остаться в РПЛ.

«Я не хочу поддаваться на провокации и строить теории заговора. Состав не основной? Решение тренера. Какие-то игры нравятся, какие-то – нет. Осадок от стыковых матчей остался. Но я не верю ни в какие кулуарные игры. Возможно, футболисты «Пари НН» были немотивированы», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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