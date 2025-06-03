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Глава РПЛ Алаев рассказал, когда появится календарь на следующий сезон

Глава РПЛ Алаев рассказал, когда появится календарь на следующий сезон
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, когда появится календарь высшего российского дивизиона на следующий сезон.

«Как только мы получаем окончательный состав участников, нужно две недели, чтобы проработать все варианты календаря. Надеюсь, что РФС поддержит решение РПЛ и «Пари НН» станет 16 участником РПЛ сезона-2025/2026. Ориентируемся, что за месяц до 1-го тура предоставим календарь», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Тройку лидеров замкнул ЦСКА.

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