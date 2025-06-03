В РПЛ заявили, что выплатили «Химкам» деньги за сезон

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига выплатила деньги за сезон подмосковным «Химкам». Эти средства пошли на погашение задолженностей клуба по зарплате.

«Все деньги, причитающиеся «Химкам», перечислили. Они пошли на зарплату», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице. Однако клуб не выступит в следующем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата России по футболу. Дело в том, что у «Химок» большие долги, клуб находится на грани банкротства. В связи с этим РФС не выдал красно-чёрным лицензию на следующий сезон РПЛ.