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Британия грозит Абрамовичу судом из-за $ 3,4 млрд за продажу «Челси» — Reuters

Британия грозит Абрамовичу судом из-за $ 3,4 млрд за продажу «Челси» — Reuters
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В правительстве Великобритании заявили, что готовы активизировать усилия по получению замороженных $ 3,4 млрд от Романа Абрамовича за продажу футбольного клуба «Челси», а также пригрозили подать на бизнесмена в суд.

«Правительство намерено направить выручку от продажи футбольного клуба «Челси» на гуманитарные нужды на Украине. Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения по этому вопросу с господином Абрамовичем», — приводит слова из совместного заявления министра финансов Великобритании Рэйчел Ривз и министра иностранных дел Дэвид Лэмми Reuters.

Отмечается, что Британия хочет, чтобы средства были потрачены только на Украину, в то время как Абрамович стремится к большей гибкости и желает, чтобы деньги достались обеим сторонам.

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