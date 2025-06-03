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В РПЛ заявили, что «Химки» находятся в стадии реорганизации

В РПЛ заявили, что «Химки» находятся в стадии реорганизации
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что «Химки» находятся в стадии реорганизации. Ранее подмосковному клубу отказали в лицензировании.

«Поняли, что «Химки» всё, когда было принято решение апелляционного комитета. Потому что клуб и инвестор многие условия направляли. Но были две проблемы – долги и гарантии. То, что мы могли сделать, мы сделали, однако эти две проблемы могли решить только они. Мы были погружены в процесс, но у нас не было инструментария, чтобы получить лицензию за клуб.

Мы общались с Туфаном Садыговым, и в какой-то момент я даже верил, что они смогут сохранить место в РПЛ. Сейчас клуб в стадии реорганизации. Идут переговоры с игроками и тренерским штабом о расторжении контрактов», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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