Глава РПЛ Алаев объяснил, почему невозможен чемпионат с 15 командами

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев объяснил, почему в элитном дивизионе чемпионата России не планируется изменение количества команд.

«18 команд в РПЛ? У нас есть действующие контракты с партнёрами, в которых чётко обозначено количество матчей.

Я читал предложения про 15 команд. Сразу меньшее количество матчей. Пересмотр контрактов всех. Не ровный календарь, и какие-то команды получат преимущество.

Я благодарен клубам. Мы приняли плохое решение, но оно единственное, которое есть. Проведём работу над ошибками и будем двигаться дальше», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.