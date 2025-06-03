Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Овчинников: могу пожелать «Пари НН» поменять всё футбольное руководство

Валерий Овчинников: могу пожелать «Пари НН» поменять всё футбольное руководство
Аудио-версия:
Комментарии

Отечественный тренер Валерий Овчинников отреагировал на новость, что клубы РПЛ проголосовали за сохранение «Пари НН» в элитном дивизионе вместо «Химок», которые не прошли лицензирование на следующий сезон.

«Для Пари НН» хорошая новость, что клубы проголосовали за их сохранение в РПЛ вместо «Химок». Нехорошая новость для тех, кто не попал в эти 16 команд. Как я могу желать что-то плохое Нижнему Новгороду? Я могу пожелать только поменять всё футбольное руководство, которое довело до этого состояния. Команда де-юре вылетела. Всё остальное — футбольные игры. Клуб оставили — теперь надо, чтобы играли в РПЛ не так, как в этом сезоне. Всех одной метёлкой из клуба — и до свидания. Не надо искать, кто там прав и виноват», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Глава РПЛ Алаев рассказал, как принималось решение оставить «Пари НН» в лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android