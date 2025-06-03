Валерий Овчинников: могу пожелать «Пари НН» поменять всё футбольное руководство

Отечественный тренер Валерий Овчинников отреагировал на новость, что клубы РПЛ проголосовали за сохранение «Пари НН» в элитном дивизионе вместо «Химок», которые не прошли лицензирование на следующий сезон.

«Для Пари НН» хорошая новость, что клубы проголосовали за их сохранение в РПЛ вместо «Химок». Нехорошая новость для тех, кто не попал в эти 16 команд. Как я могу желать что-то плохое Нижнему Новгороду? Я могу пожелать только поменять всё футбольное руководство, которое довело до этого состояния. Команда де-юре вылетела. Всё остальное — футбольные игры. Клуб оставили — теперь надо, чтобы играли в РПЛ не так, как в этом сезоне. Всех одной метёлкой из клуба — и до свидания. Не надо искать, кто там прав и виноват», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.