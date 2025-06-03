Роберт Левандовски: с Хаби Алонсо «Реал» Мадрид снова станет опасной командой

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что мадридский «Реал» под руководством Хаби Алонсо станет сильнее в следующем сезоне.

«Хаби находится на начальном этапе своей тренерской карьеры. Думаю, он привнесёт что-то новое в «Реал», свежую кровь, может быть. Я всегда знал, что Алонсо будет тренером, а сейчас уверен, что с ним «Реал» снова станет опасной командой», — приводит слова Левандовского известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Последним местом работы Алонсо был «Байер». Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии.