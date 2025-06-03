Медведев объяснил, почему «Зенит» проголосовал против того, чтобы оставить «Пари НН» в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб из Санкт-Петербурга на общем собрании клубов РПЛ проголосовал против того, чтобы «Пари НН» занял место «Химок», не получивших лицензию РФС-1.

«Почему «Зенит» проголосовал против того, чтобы оставить «Пари НН» в РПЛ? Потому что они проиграли стыковую серию», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, напрямую из РПЛ сезона-2024/2025 вылетели «Оренбург» и «Факел». «Пари Нижний Новгород» уступил в стыковых матчах «Сочи». Чемпионом страны по итогам прошлого сезона стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Мелбет Первую лигу выиграла «Балтика», второе место заняло «Торпедо».