Матвей Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал о праздновании победы в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, в решающей встрече парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0. Россиянин участия в матче не принимал.

«Масштабное празднование было в Париже. По прилёте мы сразу же отправились на Елисейские поля. Пересели в открытый автобус и разделили радость чемпионства с тысячами болельщиков. После этого был приём у президента страны. Финальной локацией стал наш стадион. Было необычно видеть заполненные трибуны, когда день не подразумевал футбольный матч. Чувствовалось, как важно всем присутствующим быть рядом с командой и насколько этот трофей долгожданный для всего города. Очень насыщенный день, полный прекрасных эмоций, которые запомнятся надолго», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.