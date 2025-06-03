Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Матвей Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал о праздновании победы в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, в решающей встрече парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0. Россиянин участия в матче не принимал.

«Масштабное празднование было в Париже. По прилёте мы сразу же отправились на Елисейские поля. Пересели в открытый автобус и разделили радость чемпионства с тысячами болельщиков. После этого был приём у президента страны. Финальной локацией стал наш стадион. Было необычно видеть заполненные трибуны, когда день не подразумевал футбольный матч. Чувствовалось, как важно всем присутствующим быть рядом с командой и насколько этот трофей долгожданный для всего города. Очень насыщенный день, полный прекрасных эмоций, которые запомнятся надолго», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Макрон пожал руку Сафонову после победы в ЛЧ. Видео
Истории
Макрон пожал руку Сафонову после победы в ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android