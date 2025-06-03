«Они убивают друг друга». Глушаков — о взаимодействии судей с VAR в РПЛ

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков считает, что система VAR не помогает арбитрам в поле. По мнению Глушакова, взаимодействие судей с VAR далеко от идеала.

«У нас сделали судьям помощь в виде VAR, а стало ещё хуже и ещё больше разговоров. Раньше три судьи было, и если один ошибся, то его дисквалифицировали и он три-четыре матча не судит. Сейчас хаос какой-то. Раньше все понимали, что судья мог ошибиться, с кем не бывает, футболисты тоже ошибаются на футбольном поле.

А сейчас вся картинка перед глазами арбитров – и столько ошибок. Они убивают друг друга и как будто плавят. Судья в поле показывает нормально, но его зовут на VAR, чтобы он поменял решение», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «Родной футбол».