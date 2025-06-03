Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они убивают друг друга». Глушаков — о взаимодействии судей с VAR в РПЛ

«Они убивают друг друга». Глушаков — о взаимодействии судей с VAR в РПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков считает, что система VAR не помогает арбитрам в поле. По мнению Глушакова, взаимодействие судей с VAR далеко от идеала.

«У нас сделали судьям помощь в виде VAR, а стало ещё хуже и ещё больше разговоров. Раньше три судьи было, и если один ошибся, то его дисквалифицировали и он три-четыре матча не судит. Сейчас хаос какой-то. Раньше все понимали, что судья мог ошибиться, с кем не бывает, футболисты тоже ошибаются на футбольном поле.

А сейчас вся картинка перед глазами арбитров – и столько ошибок. Они убивают друг друга и как будто плавят. Судья в поле показывает нормально, но его зовут на VAR, чтобы он поменял решение», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «Родной футбол».

Материалы по теме
Денис Глушаков предположил, когда Игорь Акинфеев завершит карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android