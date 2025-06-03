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Денис Глушаков рассказал о долгах «Химок» и предположил вероятное будущее клуба

Денис Глушаков рассказал о долгах «Химок» и предположил вероятное будущее клуба
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Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о долгах красно-чёрных и предположил вероятное будущее подмосковного клуба.

«Ребятам, как я понимаю, никому ничего не отдали. Зарплата за январь — это то, что РФС выделил деньги, а больше ничего не было. «Химки-2» распустили. Не знаю, что будет с клубом вообще. Я думаю, со стороны области будет возрождение «Сатурна», а «Химки» вообще утонут. В Раменском любят футбол. Я был на игре «Спартак-2» — «Сатурн», видно, что и стадион есть, и болельщики», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице. Однако клуб не выступит в следующем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата России по футболу. Дело в том, что у «Химок» большие долги, клуб находится на грани банкротства. В связи с этим РФС не выдал красно-чёрным лицензию на следующий сезон РПЛ.

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