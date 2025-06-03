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В РФС подвели итоги футбольного сезона в России

В РФС подвели итоги футбольного сезона в России
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Глава Российского футбольного союза Александр Дюков подвёл итоги футбольного сезона в России. Чемпионом страны по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул стал первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

«Как бы я оценил футбольный сезон? Было много интересных матчей, команды показывали качественный футбол. Мы видим рост посещаемости. Несмотря на то что по завершении прошлого сезона три команды со стадионами чемпионата мира 2018 года покинули РПЛ. Это в принципе должно было негативно сказаться на посещаемости, но в этом году мы видим её рост. Также видим высокий интерес к телевизионным трансляциям как матчей Российской Премьер-Лиги, так и Кубка России», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Фонбет Кубок России взял ЦСКА, обыгравший в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

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