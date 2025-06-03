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«Байер» объявил о переходе вратаря Марка Флеккена из «Брентфорда»

«Байер» объявил о переходе вратаря Марка Флеккена из «Брентфорда»
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«Байер» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил о подписании контракта с 31-летним вратарём Марком Флеккеном, с 2023 года выступавшим в составе «Брентфорда». Трудовое соглашение с нидерландским голкипером рассчитано до 2028 года.

Ранее СМИ сообщали, что леверкузенский клуб заплатил «Брентфорду» € 10 млн за переход Флеккена.

В минувшем сезоне 31-летний вратарь принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Трудовое соглашение игрока с английской командой было рассчитано до 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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