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Дзюба сменил игровой номер в «Акроне»

Дзюба сменил игровой номер в «Акроне»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба сменил игровой номер. Теперь форвард будет выступать под 22-м номером, который ему отдал защитник тольяттинской команды Йонуц Неделчяру. В минувшем сезоне Дзюба играл под 24-м номером.

«Йонуц [Неделчяру], привет. Спасибо большое за 22-й номер, постараюсь не подвести, и 22-й номер наконец-таки начнёт попадать по мячу. Но на самом деле буду стараться так же накачаться, как и ты, и будем сильными, как Шварценеггер, и всё у нас будет супер. Спасибо ещё раз за номер. Выбирай себе любой, ты заслуживаешь любой номер в нашей команде», — поблагодарил Дзюба Неделчяру в видео в телеграм-канале «Акрона».

Российский нападающий присоединился к тольяттинской команде в сентябре 2024 года.

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